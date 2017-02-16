Скарлетт Йоханссон считает, что моногамия неестественна

16 февраля 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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В недавнем интервью журналу Playboy голливудская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) сделала несколько откровенных заявлений об отношениях. Она считает моногамию неественной, а брак – работой, требующей большого труда.Звезда отметила, что готова на порицание общества за свои идеи, однако она пришла к выводам, что иметь одного партнера - не входит в природу человека. «Я думаю, идея брака очень романтична, это прекрасно, и на практике это может быть красивой вещью. Однако, я не думаю, что быть моногамным – естественно. В любом случае, брак – это очень трудная работа», - подчеркнула Скарлетт Йоханссон.«У меня вызывает много уважения такой подход, когда люди верны одному партнеру. Но, судя по тому, что я вижу, это идет в разрез с нашими инстинктами», - считает звезда.Актриса недавно развелась со своим мужем, журналистом Роменом Дорьяком, за которого вышла в 2014 году. Ранее она была замужем за «Дедпулом» Райаном Рейнольдсом, их брак прожил 2 года – с 2008 по 2010-й.