Скарлетт Йоханссон считает, что моногамия неестественна

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Звезда отметила, что готова на порицание общества за свои идеи, однако она пришла к выводам, что иметь одного партнера - не входит в природу человека. «Я думаю, идея брака очень романтична, это прекрасно, и на практике это может быть красивой вещью. Однако, я не думаю, что быть моногамным – естественно. В любом случае, брак – это очень трудная работа», - подчеркнула Скарлетт Йоханссон.
«У меня вызывает много уважения такой подход, когда люди верны одному партнеру. Но, судя по тому, что я вижу, это идет в разрез с нашими инстинктами», - считает звезда.
Актриса недавно развелась со своим мужем, журналистом Роменом Дорьяком, за которого вышла в 2014 году. Ранее она была замужем за «Дедпулом» Райаном Рейнольдсом, их брак прожил 2 года – с 2008 по 2010-й.
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