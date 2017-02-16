Ученые изобрели смарт-очки, которые позволяют видеть слепым

16 февраля 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Компания eSight создала смарт-очки виртуальной реальности, которые могут больше, чем другие аналоги – они позволяют видеть слепым людям.Существует широкий диапазон условий, которые отнимают у людей их зрение, и в большинстве случаев слепота начинается с пятна в центре зрения, которое постепенно увеличивается. Устройство eSight использует камеры и отражатели, чтобы вернуть зрительные свойства в этой области, работая за счет взаимодействия с естественным периферийным зрением пользователя.Новая модель очков дают высокую четкость изображения, отмечает исполнительный директор eSight Брайан Мех (Brian Mech). Вес очков невысокий – чуть более 100 граммов. Смарт-очки оснащены Wi-Fi, Bluetooth, динамиком, микрофоном и пультом дистанционного управления. Стоимость очков – порядка 10 тысяч долларов.Для тех, кто хочет купить такие очки, компания предоставляет возможность тестового использования в течение двух недель.