В буфете российского МИДа переименовали котлету «по-киевски»

Фото: AmericaRU.com
«В буфете российского Министерства иностранных дел куриная "Котлета по-киевски" называется "Котлетой по крымски», - написал журналист в своём микроблоге в Twitter, опубликовав также фотографию блюда.
Отметим, что это не первый подобный случай в РФ. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр России предложил переименовать рецепт кофе «американо» в «руссиано» из-за «недружественной политики» американских властей.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Из-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог →
- Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма →
- В Bellingcat опознали офицера ГРУ, сбившего МН17 →
- В Киеве таксист выстелил в лицо пьяному клиенту →
- В Украине появится свой «Оскар» →
- Активисты призвали СБУ запретить российской певице Орбакайте выступать в Украине →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109799
http://www.americaru.com/news/109799