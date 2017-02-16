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Главная страница → Раздел: УкраинаВ буфете российского МИДа переименовали котлету по-киевски
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В буфете российского МИДа переименовали котлету «по-киевски»


В буфете российского МИДа переименовали котлету по-киевски
Фото: AmericaRU.com
Ухудшение российско-украинских отношений сказалось и на названиях блюд в буфете Министерства иностранных дел РФ. Об этом сообщил российский корреспондент газеты The New York Times Иван Нечепуренко.

«В буфете российского Министерства иностранных дел куриная "Котлета по-киевски" называется "Котлетой по крымски», - написал журналист в своём микроблоге в Twitter, опубликовав также фотографию блюда.

Отметим, что это не первый подобный случай в РФ. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр России предложил переименовать рецепт кофе «американо» в «руссиано» из-за «недружественной политики» американских властей.

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