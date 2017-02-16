Американский актер Эштон Кутчер призывает прекратить сексуальную эксплуатацию детей

16 февраля 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Голливудский актер и активист Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) выступил с эмоциональным обращением, в котором призвал американских законодателей поддержать усилия, чтобы помочь положить конец сексуальной эксплуатации детей.Актер выступил во время слушаний в Сенате США в среду, 15 февраля. Он со страстью отстаивал возможность защитить уязвимую группу населения от того, что «ни один человек никогда не должен видеть». «Право быть счастливым остается невозможным для тех, кого изнасиловали, использовали, заставили что-то делать силой», - заявил 39-летний актер, который возглавляет правозащитный фонд Thorn.Кутчер заявил, что необходимо внедрение новых технологий, которые помогут закрывать сайты, содействующие сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. «Технологию можно использовать, чтобы прекратить рабство», - уверен он. В частности, один такой инструмент Spotlight, созданный его организацией, помог определить 6 тысяч жертв насилия в течение 6 месяцев.«Я видео ролик с участием ребенка такого же возраста, как мой. Девочку насиловал американец, секс-турист в Камбодже. Ребенок настолько был запутан окружением, что думал, будто это игра», - рассказал в своей речи Эштон Кутчер.