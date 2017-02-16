Джек-пот лотереи Powerball достиг 350 миллионов долларов

Фото: AmericaRU.com
Ожидается, что продажи билетов в ажиотаже вырастут, поэтому размер выигрышной суммы будет расти еще больше. Впрочем, пока сумма не рекордная, самой большой джек-пот лотереи превысил 415 миллионов долларов.
Если в будущую субботу один билет станет выигрышным, его обладатель сможет получить 350 миллионов за 30 платежей раз в год или единоразово сумму порядка 213 миллионов при вычете налогов. Несколько победителей поровну разделят сумму.
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