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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДжек-пот лотереи Powerball достиг 350 миллионов долларов
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Джек-пот лотереи Powerball достиг 350 миллионов долларов


Джек-пот лотереи Powerball достиг 350 миллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
Джек-пот американской национальной лотереи Powerball вновь достиг астрономической суммы. Поскольку во время субботнего розыгрыша ни один счастливчик не сорвал банк, размер джек-пота составил 350 миллионов долларов.

Ожидается, что продажи билетов в ажиотаже вырастут, поэтому размер выигрышной суммы будет расти еще больше. Впрочем, пока сумма не рекордная, самой большой джек-пот лотереи превысил 415 миллионов долларов.

Если в будущую субботу один билет станет выигрышным, его обладатель сможет получить 350 миллионов за 30 платежей раз в год или единоразово сумму порядка 213 миллионов при вычете налогов. Несколько победителей поровну разделят сумму.
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