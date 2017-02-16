Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:51 am | Чикаго 3:51 am | Сан-Франциско 1:51 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыСамолет на взлете врезался в оленя
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Самолет на взлете врезался в оленя


Самолет на взлете врезался в оленя
Фото: AmericaRU.com
В Шарлотте, Северная Каролина, самолет American Airlines местного сообщения на взлете столкнулся с оленем. Из-за этого инцидента самолет пришлось вернуть в аэропорт.

Полет борта American Eagle по направлению 5320 в штат Миссисипи был прерван из-за того, что во время взлета на полосе оказался олень. В самолете находилось 44 пассажира и 4 члена экипажа. Летчиков высаживали из кабины с помощью аварийного трапа. И хотя столкновение с оленем стало причиной аварии, никто в результате не пострадал.

Пресс-секретарь American Airlines Кэти Коди заявила, что от удара образовалась утечка топлива. Также столкновение с животным стало причиной повреждения створок правого крыла. В качестве мер предосторожности аварийный персонал залили крыло пеной, пока людей эвакуировали с борта.

Пассажиров позднее отправили к месту назначения другим рейсом. Задержка составила около 5 часов. Из-за инцидента в Шарлотте было задержано несколько рейсов.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109793
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus