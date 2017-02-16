Самолет на взлете врезался в оленя

16 февраля 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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В Шарлотте, Северная Каролина, самолет American Airlines местного сообщения на взлете столкнулся с оленем. Из-за этого инцидента самолет пришлось вернуть в аэропорт.Полет борта American Eagle по направлению 5320 в штат Миссисипи был прерван из-за того, что во время взлета на полосе оказался олень. В самолете находилось 44 пассажира и 4 члена экипажа. Летчиков высаживали из кабины с помощью аварийного трапа. И хотя столкновение с оленем стало причиной аварии, никто в результате не пострадал.Пресс-секретарь American Airlines Кэти Коди заявила, что от удара образовалась утечка топлива. Также столкновение с животным стало причиной повреждения створок правого крыла. В качестве мер предосторожности аварийный персонал залили крыло пеной, пока людей эвакуировали с борта.Пассажиров позднее отправили к месту назначения другим рейсом. Задержка составила около 5 часов. Из-за инцидента в Шарлотте было задержано несколько рейсов.