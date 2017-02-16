В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России

Фото: AmericaRU.com
«Сегодня мы представляем законопроект, подготовленный членами обеих партий, призванный обеспечить гарантию того, что Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит», - заявил американец на пресс-конференции, уточнив, что законопроект обязывает президента учитывать мнение Конгресса в вопросе снятия или смягчения санкций.
Хойера поддержал ещё один автор данного законопроекта демократ Адам Шифф. «Администрация не должна единолично принимать решение об отмене санкций. Его (законопроекта) внесение и быстрое прохождение через Палату (представителей) укрепит уверенность наших союзников в Европе», - сказал политик.
Читайте также: В США создали законопроект, усложняющий процедуру снятия санкций с РФ.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Россияне откопали самый крупный в Европе алмаз →
- Глава Пентагона посоветовал быть реалистами в отношениях с Россией →
- США снова обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет →
- Российские бомбардировщики снова совершили опасные маневры около эсминца США →
- В Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ →
- На Камчатке ребёнка чуть не унесло на льдине в открытый океан →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109791
http://www.americaru.com/news/109791