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В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России


В Конгресс США внесли законопроект, усложняющий снятие санкций с России
Фото: AmericaRU.com
Палате представителей Конгресса США передали на рассмотрение законопроект, который усложнит для президента Дональда Трампа процедуру снятия санкций с России. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на демократа Стены Хойера.

«Сегодня мы представляем законопроект, подготовленный членами обеих партий, призванный обеспечить гарантию того, что Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит», - заявил американец на пресс-конференции, уточнив, что законопроект обязывает президента учитывать мнение Конгресса в вопросе снятия или смягчения санкций.

Хойера поддержал ещё один автор данного законопроекта демократ Адам Шифф. «Администрация не должна единолично принимать решение об отмене санкций. Его (законопроекта) внесение и быстрое прохождение через Палату (представителей) укрепит уверенность наших союзников в Европе», - сказал политик.

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