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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ парке Йосемити снова появился огненный водопад
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В парке Йосемити снова появился «огненный водопад»


В парке Йосемити снова появился огненный водопад
Фото: AmericaRU.com
В национальном парке Йосемити вновь образовался так называемый «огненный водопад» - естественное явление, которое последние несколько лет возникает в феврале. Это привлекает огромное количество туристов, желающих посмотреть на этот водопад в лучах заката.

Светящийся водопад, который можно увидеть среди Horsetail Falls, впервые появился 4 года назад. Погодные условия не позволяли сделать хорошие фото этого феномена, но в этом году зрителям все же удалось снять его в хорошем качестве. Сотни снимков этого явления появились в социальных сетях.

«Огненный водопад» появляется в середине февраля и держится около 10 дней. Такой эффект вода получает, поскольку солнце садится под специфическим углом. Когда совпадают такие условия, вода на закате светится оранжевым и красным светом.
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