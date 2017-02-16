В парке Йосемити снова появился «огненный водопад»

16 февраля 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В национальном парке Йосемити вновь образовался так называемый «огненный водопад» - естественное явление, которое последние несколько лет возникает в феврале. Это привлекает огромное количество туристов, желающих посмотреть на этот водопад в лучах заката.Светящийся водопад, который можно увидеть среди Horsetail Falls, впервые появился 4 года назад. Погодные условия не позволяли сделать хорошие фото этого феномена, но в этом году зрителям все же удалось снять его в хорошем качестве. Сотни снимков этого явления появились в социальных сетях.«Огненный водопад» появляется в середине февраля и держится около 10 дней. Такой эффект вода получает, поскольку солнце садится под специфическим углом. Когда совпадают такие условия, вода на закате светится оранжевым и красным светом.