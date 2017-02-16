В Южной Каролине рабочие Boeing отказались от вступления в международный союз

16 февраля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109787

Интернациональный профсоюз на заводе Boeing в Чарльстоне, Южная Каролина, не смог привлечь работник в свои ряды. Международной ассоциации механиков и работников аэрокосмической промышленности не удалось убедить большинство из 3000 профсоюзных работников, имеющих право голосования на заводе Boeing, вступить в организацию. Это происходит на фоне огромного давления со стороны руководства.Порядка 74% членов профсоюза завода, около 2800 человек, проголосовали против вступления в организацию.В пятницу компания Boeing представит свой новейший Dreamliner 787-10, большую модель, которая строится исключительно в Северном Чарльстоне. На презентацию должен приехать Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Многие аналитики считают, что новая версия самолета Dreamliner создана, чтобы уменьшить рычаги влияния профсоюза на работу завода.