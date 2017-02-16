В Южной Каролине рабочие Boeing отказались от вступления в международный союз

Фото: AmericaRU.com
Порядка 74% членов профсоюза завода, около 2800 человек, проголосовали против вступления в организацию.
В пятницу компания Boeing представит свой новейший Dreamliner 787-10, большую модель, которая строится исключительно в Северном Чарльстоне. На презентацию должен приехать Президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Многие аналитики считают, что новая версия самолета Dreamliner создана, чтобы уменьшить рычаги влияния профсоюза на работу завода.
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