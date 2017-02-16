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Россияне откопали самый крупный в Европе алмаз


Россияне откопали самый крупный в Европе алмаз
Фото: AmericaRU.com
Под российским Архангельском на месторождении им. Гриба был обнаружен крупнейший в Европе алмаз весом более чем в 36 грамм. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АО «Архангельскгеолдобыча».

В компании отметили, что им удалось обнаружить драгоценный камень в «181,68 карат - крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы».

Они также сообщили, что это четвертый крупный алмаз, добытый на территории России в 21 веке. Первые три были обнаружены в Якутии.

Что касается месторождения им. В. Гриба, на котором обнаружили камень, то оно было официально открыто в 2014 году. Эта алмазоносная трубка считается первой по запасам в Европе.

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