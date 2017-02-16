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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПо всей Америке сегодня компании не работают в рамках Дня без иммигрантов
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По всей Америке сегодня компании не работают в рамках «Дня без иммигрантов»


По всей Америке сегодня компании не работают в рамках Дня без иммигрантов
Фото: AmericaRU.com
В Соединенных Штатах сегодня проходит массовая акция протеста «День без иммигрантов». Компании, рестораны и магазины, которые поддерживают ее, 16 февраля не будут работать. Американская столица буквально парализована из-за того, что многие предприятия решили поддержать эту акцию.

Компании, в которых работают иммигранты, сегодня бойкотируют работу. Иммигранты, имеющие право на работу в США, в Вашингтоне, Филадельфии, Остине и других крупных американских городах, останутся дома в рамках забастовки против новой миграционной политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Организаторы акции призывают всех легальных резидентов участвовать в бойкоте в ответ на «репрессии Президента Трампа по вопросам иммиграции, которые включают планы по строительству стены на границе и временный иммиграционный запрет на въезд граждан из нескольких стран». Врачи, шеф-повара, посудомойки, уборщики, программисты и представители других профессий не будут сегодня работать, чтобы поддержать «День без иммигрантов».
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