По всей Америке сегодня компании не работают в рамках «Дня без иммигрантов»

Фото: AmericaRU.com
Компании, в которых работают иммигранты, сегодня бойкотируют работу. Иммигранты, имеющие право на работу в США, в Вашингтоне, Филадельфии, Остине и других крупных американских городах, останутся дома в рамках забастовки против новой миграционной политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).
Организаторы акции призывают всех легальных резидентов участвовать в бойкоте в ответ на «репрессии Президента Трампа по вопросам иммиграции, которые включают планы по строительству стены на границе и временный иммиграционный запрет на въезд граждан из нескольких стран». Врачи, шеф-повара, посудомойки, уборщики, программисты и представители других профессий не будут сегодня работать, чтобы поддержать «День без иммигрантов».
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