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Главная страница → Раздел: УкраинаИз-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог
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Из-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог


Из-за моста в Крым в России прекратили строительство новых дорог
Фото: AmericaRU.com / most.life
Возведение моста, призванного соединить российскую территорию с аннексированным Крымом, привело к заморозке строительства новых дорог по всей РФ. Об этом сообщило российское издание «Забмедиа», ссылаясь на главу Управления дорог Забайкальского края Евгения Присташа.

«Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят. За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России», - рассказал чиновник, отметив, что все проекты «лежат на полках».

«На них не хватает денег в стране», - подчеркнул Присташ.

Он отметил, что схожие ситуации уже случались в предыдущие годы. Так, чиновник напомнил о строительстве объектов для проведения Сочинской олимпиады в 2014 году. Тогда российские власти потратили тоже баснословную сумму денег – около 48 миллиардов долларов.

Отметим, что строительство Керченского моста президент России Владимир Путин анонсировал сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Его возведение уже началось. Россияне планируют потратить на строительство более 211 миллиардов рублей.

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