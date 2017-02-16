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Главная страница → Раздел: В миреГлава Пентагона посоветовал быть реалистами в отношениях с Россией
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Глава Пентагона посоветовал быть реалистами в отношениях с Россией


Глава Пентагона посоветовал быть реалистами в отношениях с Россией
Фото: AmericaRU.com / defense.gov
Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал министров обороны стран-членов НАТО быть настороже со склонной к агрессивным выпадам Россией. О этом сообщило агентство Росбалт, ссылаясь на телеканал CNN.

«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях», - заявил глава американского оборонного ведомства, отметив, что дипломаты США имеют указание вести переговоры с россиянами «с позиции силы».

Он подчеркнул необходимость защищаться в том случае, если Кремль снова «решит действовать вопреки международному праву».

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