Глава Пентагона посоветовал быть реалистами в отношениях с Россией

Фото: AmericaRU.com / defense.gov
«Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях», - заявил глава американского оборонного ведомства, отметив, что дипломаты США имеют указание вести переговоры с россиянами «с позиции силы».
Он подчеркнул необходимость защищаться в том случае, если Кремль снова «решит действовать вопреки международному праву».
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