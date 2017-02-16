Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма

Фото: AmericaRU.com
«Россия отобрала Крым при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок с Россией?», - написал американский лидер в Twitter.
Отметим, что в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что жители аннексированного полуострова «предпочли бы быть с Россией, а не там, где был раньше» и обещал рассмотреть вопрос о признании его российским.
Однако после скандальной отставки советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, уличённого в подозрительно частых контактах с российскими властями, Трамп резко поменял свою позицию. Так, на днях официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заверил, что Трамп ожидает от РФ возвращения полуострова под контроль Украины. В Кремле такое заявление не встретило восторженного отклика.
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