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Главная страница → Раздел: В миреТрамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма
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Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма


Трамп упрекнул Обаму в излишней мягкости в вопросе Крыма
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать непостоянство в вопросе Крыма. Американский лидер, ещё полгода назад обещавший подумать о признании полуострова российским, кардинально поменял позицию.

«Россия отобрала Крым при администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок с Россией?», - написал американский лидер в Twitter.

Отметим, что в ходе предвыборной гонки Трамп заявлял, что жители аннексированного полуострова «предпочли бы быть с Россией, а не там, где был раньше» и обещал рассмотреть вопрос о признании его российским.

Однако после скандальной отставки советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, уличённого в подозрительно частых контактах с российскими властями, Трамп резко поменял свою позицию. Так, на днях официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заверил, что Трамп ожидает от РФ возвращения полуострова под контроль Украины. В Кремле такое заявление не встретило восторженного отклика.

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