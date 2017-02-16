В Bellingcat опознали офицера ГРУ, сбившего МН17

Фото: AmericaRU.com / bellingcat.com
Журналисты напомнили, что в июле 2014 году Служба безопасности Украины опубликовала несколько перехваченных телефонных разговоров боевиков «ДНР» с неким «Хмурым» - офицером Главного разведуправления России. Согласно этим разговорам, «Хмурый» непосредственно курировал доставку на Донбасс из РФ установки «Бук», перемещение её по оккупированной территории, а также уничтожение малазийского самолёта.
Благодаря открытым источникам, а также взлому почты «экс-министра-обороны ДНР» Игоря Гиркина Bellingcat удалось опознать загадочного «Хмурого». «Человек, чьей телефон прослушивался Службой Безопасности Украины (…) это Сергей Николаевич Дубинский (…) — российский ветеран боевых действий, носивший в июле 2014 года звание полковника, воевавший в Афганистане и Чечне, а впоследствии служивший в 22-й бригаде Спецназа ГРУ… Сергей Дубинский получил звание «генерал-майора ДНР» в августе 2014 года, вскоре после сбития MH17, а впоследствии вернулся в Россию, будучи изгнан из Донецка за финансовые преступления», - рассказали журналисты.
Они отметили, что сейчас Дубинский находится на территории России в посёлке Большой Луг Ростовской области. «Дубинский живет, по российским меркам, довольно роскошно — имеет дом в тихой деревне, где живет с семьей и катается на дорогом мотовездеходе», - уточнили в Bellingcat.
Как известно, малайзийский авиалайнер, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Кулуа-Лумпур (Малайзия), был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области около границы с Россией, на территории подконтрольной пророссийским боевикам. В авиакатастрофе погибли 298 человек, 83 из которых - дети. По данным международной следственной группы, самолёт был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1» с оккупированной боевиками территории.
В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала очередной отчёт по МН17. Согласно документу, установка, сбившая авиалайнер, была ввезена из России за несколько дней до трагедии, а после вывезена обратно.
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