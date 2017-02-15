США снова обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет

Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
«Российская Федерация продолжает нарушать свои обязательства по договору о РСМД, запрещающим владение, производство или летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, или же владение или производство пусковых установок для таких ракет», - заявил представитель Гсдепа Марк Тонер, подчеркнув, что такие действия Москвы несут прямую угрозу для Европы и Азии.
«Администрация проводит тщательный анализ продолжающихся нарушений договора о РСМД для оценки потенциальных последствий для безопасности Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров», - добавил американец.
Отметим, что на днях данную информацию опубликовало американское издание «The New York Times». Ссылаясь на высокопоставленные источники, журналисты заявили, что россияне развернули на своей территории полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования «земля - земля», тем самым грубо нарушив вышеуказанный договор.
Информацию категорически опровергли в Кремле, передаёт ТАСС. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил США во лжи, заверив, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)».
Читайте также: Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении договора по ликвидации ракет.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Российские бомбардировщики снова совершили опасные маневры около эсминца США →
- В Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ →
- На Камчатке ребёнка чуть не унесло на льдине в открытый океан →
- В Малайзии убили сводного брата Ким Чены Ына →
- В Новой Зеландии 400 китов выбросилось на берег →
- В России ещё один школьник попал под уголовное дело за посты в соцсети →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109773
http://www.americaru.com/news/109773