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США снова обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет


США снова обвинили Россию в нарушении договора о ликвидации ракет
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Госдепартамент США выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и создании угрозы для Европы и Азии.

«Российская Федерация продолжает нарушать свои обязательства по договору о РСМД, запрещающим владение, производство или летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, или же владение или производство пусковых установок для таких ракет», - заявил представитель Гсдепа Марк Тонер, подчеркнув, что такие действия Москвы несут прямую угрозу для Европы и Азии.

«Администрация проводит тщательный анализ продолжающихся нарушений договора о РСМД для оценки потенциальных последствий для безопасности Соединенных Штатов, а также их союзников и партнеров», - добавил американец.

Отметим, что на днях данную информацию опубликовало американское издание «The New York Times». Ссылаясь на высокопоставленные источники, журналисты заявили, что россияне развернули на своей территории полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования «земля - земля», тем самым грубо нарушив вышеуказанный договор.

Информацию категорически опровергли в Кремле, передаёт ТАСС. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил США во лжи, заверив, что «Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)».

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