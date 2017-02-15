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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ Нью-Йорке крысы переносят редкое заболевание. Один человек умер, 2 зараженных
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В Нью-Йорке крысы переносят редкое заболевание. Один человек умер, 2 зараженных


В Нью-Йорке крысы переносят редкое заболевание. Один человек умер, 2 зараженных
Фото: AmericaRU.com
В Бронксе крысы переносят редкое бактериальное заболевание, которое обычно наблюдается у животных. Но от этого возбудителя уже скончался один человек, еще двое борются за жизнь, сообщают городские власти.

Болезнь называется лептоспироз. Все заболевшие выявлены в радиусе одного квартала в Бронксе. По словам Деметры Даскалакис (Demetre Daskalakis), и.о. заместителя комиссара Департамента здравоохранения, факты заражения человека лептоспирозом редки не только в Нью-Йорке, но и в целом в США.

«Это первый случай, когда кластер случаев определен. Все трое зараженных заболели серьезно. Все они госпитализированы из-за острой почечной и печеночной недостаточности. У двух людей наблюдалось легочное кровотечение. Один человек умер от инфекции», - отметила Деметра Даскалакис.

Двое пациентов в результате пошли на поправку и были выписаны. У одного больного осталась неконтролируемая дрожь нижней челюсти.

Симптомы лептоспироза включают внезапную лихорадку, головную боль, светобоязнь, конъюнктивит, тошноту, рвоту и боли в мышцах - особенно в икроножных и поясничных областях. Осложнениями становятся почечная и печеночная недостаточность, кровотечения, гемодинамический коллапс и асептический менингит.
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