Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:20 am | Чикаго 8:20 am | Сан-Франциско 6:20 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНайдено первое свидетельство живорождения у динозавров
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Найдено первое свидетельство живорождения у динозавров


Найдено первое свидетельство живорождения у динозавров
Фото: AmericaRU.com
Ученые получили первое доказательство живорождения в группе животных, которая включает динозавров, крокодилов и птиц. Все животные этой группы, известные как архозаврообразные, откладывают яйца.

Изучение ископаемых остатков диноцефалозавра с очень длинной шеей, морской рептилии, жившей на территории Китая 245 миллионов лет назад, показало, что это была самка, вынашивавшая эмбриона. Длина животного достигала 3-4 метров, одна лишь шея достигала около 1,7 метров.

Эмбрион составлял около полуметра в длину и располагался внутри грудной клетки взрослого диноцефалозавра, раскопанного в провинции Юньнань. Исследователи рассматривали вопрос, может ли находка быть частью последнего приема пищи взрослого динозавра – съеденным маленьким животным. Но положение тела показывает, что это был детеныш, а не обед.

Еще одна линия доказательства в пользу идеи живорождения - то, что небольшая рептилия внутри матери, несомненно, представляет тот же вид.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109769
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus