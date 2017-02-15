Найдено первое свидетельство живорождения у динозавров

15 февраля 2017 года, 19:45

Фото: AmericaRU.com

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Ученые получили первое доказательство живорождения в группе животных, которая включает динозавров, крокодилов и птиц. Все животные этой группы, известные как архозаврообразные, откладывают яйца.Изучение ископаемых остатков диноцефалозавра с очень длинной шеей, морской рептилии, жившей на территории Китая 245 миллионов лет назад, показало, что это была самка, вынашивавшая эмбриона. Длина животного достигала 3-4 метров, одна лишь шея достигала около 1,7 метров.Эмбрион составлял около полуметра в длину и располагался внутри грудной клетки взрослого диноцефалозавра, раскопанного в провинции Юньнань. Исследователи рассматривали вопрос, может ли находка быть частью последнего приема пищи взрослого динозавра – съеденным маленьким животным. Но положение тела показывает, что это был детеныш, а не обед.Еще одна линия доказательства в пользу идеи живорождения - то, что небольшая рептилия внутри матери, несомненно, представляет тот же вид.