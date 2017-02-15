Ученые считают, что менять ДНК людей можно лишь для борьбы с серьезными заболеваниями

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Авторы считают недопустимым генетическое редактирование, направленное на изменение внешних данных, увеличения силы или ума. Изменение так называемой зародышевой линии – по сути, редактирование будущего человечества путем изменения генов в половых клетках человека, - является незаконным в Соединенных Штатах. Тем не менее, ученые продолжают активно двигаться вперед, изучая вперед, изучая возможность изменения генов болезней в других взрослых клеток человека с помощью революционной технологии CRISPR-cas9. Такое редактирование генов может лечить пациентов с нарушением обмена веществ, некоторых видов рака, а также целый ряд других заболеваний, которые возникают в результате генетических мутаций, но без изменения зародышевой линии.
CRISPR-cas9 делает редактирование генов более простым и более точным. Национальная академия наук США «признает, что изменение ДНК в половых клетках «может стать объектом серьезного внимания». Панель 22 ученых пришла к выводу, что это возможно в будущем, но лишь для лечения наследственных заболеваний.
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