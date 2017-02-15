Ученые считают, что менять ДНК людей можно лишь для борьбы с серьезными заболеваниями

15 февраля 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Ученые должны иметь возможность менять ДНК человека способами, которые будут передаваться будущим поколениям, но только для предотвращения серьезных наследственных заболеваний, показал новый ответ Национальной академии наук и Национальной академии медицины США.Авторы считают недопустимым генетическое редактирование, направленное на изменение внешних данных, увеличения силы или ума. Изменение так называемой зародышевой линии – по сути, редактирование будущего человечества путем изменения генов в половых клетках человека, - является незаконным в Соединенных Штатах. Тем не менее, ученые продолжают активно двигаться вперед, изучая вперед, изучая возможность изменения генов болезней в других взрослых клеток человека с помощью революционной технологии CRISPR-cas9. Такое редактирование генов может лечить пациентов с нарушением обмена веществ, некоторых видов рака, а также целый ряд других заболеваний, которые возникают в результате генетических мутаций, но без изменения зародышевой линии.CRISPR-cas9 делает редактирование генов более простым и более точным. Национальная академия наук США «признает, что изменение ДНК в половых клетках «может стать объектом серьезного внимания». Панель 22 ученых пришла к выводу, что это возможно в будущем, но лишь для лечения наследственных заболеваний.