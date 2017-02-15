Американский стартап разрабатывает искусственный интеллект, который сможет побить Google

15 февраля 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

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Новый калифорнийский стартап Gamalon занимается разработкой искусственного интеллекта, который сможет достичь уровня точности и взаимодействия с нейтронными сетями на уровне Google рекордно быстро.Для того, чтобы обучить систему распознавать слова и фотографии, искусственный интеллект должен обрабатываться через так называемые нейтронные сети огромные объемы данных. Чтобы научить машину распознавать кошку, нужно ей «показать» десятки тысяч изображений кошек, чтобы учесть все возможные варианты внешнего вида этих животных.Стартап Gamalon использует в своей разработке метод программного синтеза, который записывает свой собственный код, который наилучшим образом «объясняет» информацию. Таким образом, система может постоянно обновлять свое понимание внешнего вида кошки с каждым новым примером. Это позволяет снизить количество вычислительной мощности, необходимой для работы глубоких обучающих систем. Вместо сотен серверов и графических процессов, Gamalon разрабатывает ИИ, способный работать на базе iPad.Компания утверждает, что ее система в 100 раз более эффективна, чем обучающая схема Google TensorFlow.