В Америке 55 тысяч мостов структурно ненадежны

Фото: AmericaRU.com
Хотя число разрушенных мостов сократилось в последние годы, анализ демонстрирует, что более 55000 мостов признаны недостаточно надежными. Они не обязательно пребывают состоянии непосредственной опасности коллапса, но некоторые их пролеты требуют восстановления и замены – как минимум один из компонентов разрушен.
Все эти мосты, по подсчетам аналитиков, пересекаются за сутки 185 миллионов раз. Среди аварийных мостов остается конструкций Арлингтон Мемориал и несколько ключевых мостов в Калифорнии.
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