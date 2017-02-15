В Америке 55 тысяч мостов структурно ненадежны

15 февраля 2017 года, 18:05

Фото: AmericaRU.com

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Бруклинский мост – один из 55 тысяч американских мостов, который является сегодня структурно ненадежным, показал отчет Департамента транспорта и Американской дорожной и транспортной ассоциации строителей.Хотя число разрушенных мостов сократилось в последние годы, анализ демонстрирует, что более 55000 мостов признаны недостаточно надежными. Они не обязательно пребывают состоянии непосредственной опасности коллапса, но некоторые их пролеты требуют восстановления и замены – как минимум один из компонентов разрушен.Все эти мосты, по подсчетам аналитиков, пересекаются за сутки 185 миллионов раз. Среди аварийных мостов остается конструкций Арлингтон Мемориал и несколько ключевых мостов в Калифорнии.