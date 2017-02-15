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Главная страница → Раздел: ЭкономикаWegmans откажется от продуктов Трампа из-за бойкота клиентов
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Wegmans откажется от продуктов Трампа из-за бойкота клиентов


Wegmans откажется от продуктов Трампа из-за бойкота клиентов
Фото: AmericaRU.com
Сеть магазинов Wegmans была названа одной из лучших компаний для работы и заняла второе место по корпоративной репутации в Америке, страдает от того, что клиенты не хотят покупать вино, произведенное компанией Дональда Трампа (Donald Trump). По этой причине сеть намерена отказаться от продаж продукции Трампа.

Во многих магазинах Wegmans продается Trump Winery. Национальные организации по правам женщины и другие правозащитные группы потребовали от сети убрать продукт с полок. Некоторые рядовые покупатели бойкотируют магазин, продающий товар с именем Трампа. «Если Wegmans продает вино Трампа, лично я не буду делать покупки там», - отметила Терри О`Нил (Terry O`Neill), президент крупнейшей феминистской организации страны.

«Эрик Трамп, президент Trump Winery в Шарлоттсвилль, разделяет взгляды своего отца. Можно с помощью экономических действий показать, что американцы не поддержат ненависть и радикализм», - считают активисты.
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