Wegmans откажется от продуктов Трампа из-за бойкота клиентов

Фото: AmericaRU.com
Во многих магазинах Wegmans продается Trump Winery. Национальные организации по правам женщины и другие правозащитные группы потребовали от сети убрать продукт с полок. Некоторые рядовые покупатели бойкотируют магазин, продающий товар с именем Трампа. «Если Wegmans продает вино Трампа, лично я не буду делать покупки там», - отметила Терри О`Нил (Terry O`Neill), президент крупнейшей феминистской организации страны.
«Эрик Трамп, президент Trump Winery в Шарлоттсвилль, разделяет взгляды своего отца. Можно с помощью экономических действий показать, что американцы не поддержат ненависть и радикализм», - считают активисты.
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