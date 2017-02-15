Полицейский в Бронксе применил шоковый пистолет против беременной женщины

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что полицейские приехали по вызову в жилой многоквартирный дом. Патрульные наткнулись на драку, которая происходила на 4-м этаже дома. Бой двух мужчин наблюдали 15 зрителей. Сотрудники полиции вызвали подмогу и пытались арестовать участников инцидента. В результате 17-летняя Дэйлин Росарио (Dailene Rosario) оказалась задержана, при этом она громко кричала, что беременна.
Один из полицейских, чтобы угомонить девушку, применил шоковый пистолет X26. Дротики оставили широкие следы на правой стороне ее тела. К счастью, плод не пострадал. Свидетели, среди которых сестра Росарио, сообщают, что правоохранители видели, что задержанная ждет ребенка. «Она на четвертом месяце беременности. У нее есть живот. Это не остановило их», - говорят очевидцы.
По правилам, такой тип оружия недопустимо применять против пожилых, очевидно беременных женщин, детей и инвалидов за исключением чрезвычайных ситуаций.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Американка, которую неделями держали в контейнере закованной в цепи, дала первое интервью →
- Задержан первый иммигрант, который находился под зашитой программы Барака Обамы «Dreamer» →
- В Миссисипи уволили полицейского, который избил подозреваемого →
- В Техасе нейрохирург признан виновным в избиении пациентов →
- В Колумбии в цветах ко Дню святого Валентина ищут кокаин →
- В результате убийства-самоубийства в Шрусбери погибли два человека →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109759
http://www.americaru.com/news/109759