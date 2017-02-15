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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолицейский в Бронксе применил шоковый пистолет против беременной женщины
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Полицейский в Бронксе применил шоковый пистолет против беременной женщины


Полицейский в Бронксе применил шоковый пистолет против беременной женщины
Фото: AmericaRU.com
В Бронксе сотрудник полиции применил шоковый пистолет против 17-летней девушки, которая была беременна. Поступок сержанта полиции попал на видео, и теперь он стал объектом внутреннего расследования полиции Нью-Йорка.

Сообщается, что полицейские приехали по вызову в жилой многоквартирный дом. Патрульные наткнулись на драку, которая происходила на 4-м этаже дома. Бой двух мужчин наблюдали 15 зрителей. Сотрудники полиции вызвали подмогу и пытались арестовать участников инцидента. В результате 17-летняя Дэйлин Росарио (Dailene Rosario) оказалась задержана, при этом она громко кричала, что беременна.

Один из полицейских, чтобы угомонить девушку, применил шоковый пистолет X26. Дротики оставили широкие следы на правой стороне ее тела. К счастью, плод не пострадал. Свидетели, среди которых сестра Росарио, сообщают, что правоохранители видели, что задержанная ждет ребенка. «Она на четвертом месяце беременности. У нее есть живот. Это не остановило их», - говорят очевидцы.

По правилам, такой тип оружия недопустимо применять против пожилых, очевидно беременных женщин, детей и инвалидов за исключением чрезвычайных ситуаций.
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