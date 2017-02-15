Харрисон Форд вовлечен в потенциально опасный для пассажиров инцидент

Фото: AmericaRU.com
Актер по ошибке пытался приземлиться на взлетной полосе в аэропорту Джона Уэйна в округе Орандж рядом с полным пассажиров авиалайнером. Официально власти не сообщали имя пилота Aviat Husky, который пытался сесть в аэропорту Джона Уэйна, однако журналисты вычислили владельца одномоторного самолета. «Пилот приземлился на рулежной дорожке, идущей параллельно взлетно-посадочной полосе, на которой садился Boeing 737», - говорится в отчете авиадиспетчеров.
На борту American Airlines находилось 110 пассажиров и 6 человек экипажа. Актер уже дал показания управлению о том, почему он сел на рулежную дорожку вместе положенной посадочной полосы.
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