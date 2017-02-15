Американка, которую неделями держали в контейнере закованной в цепи, дала первое интервью

15 февраля 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Южной Каролины Кала Браун (Kala Brown) провела два месяца внутри большого металлического контейнера, закованная в цепи. Она дала первое интервью телеведущему Филиппу МакГроу о тех испытаниях, которые ей довелось пережить.Кала Браун рассказала, что ее похититель Тодд Колхепп насиловал ее ежедневно и пугал смертью, если она попытается сбежать, отбиваться или навредить ему. «Он сказал мне, что пока я служу его цели, я в безопасности», - вспоминает Кала Браун. Она подчеркнула, что похититель держал ее на цепи, «словно собаку», и насиловал каждый день, иногда по несколько раз.Калу Браун спасли из заточения 3 ноября. Она была выжившей жертвой серийного убийцы, который до этого убил 7 человек в течение 13 лет. Похититель также застрелил ее бойфренда Чарльза Карвера трижды в грудь. Холхепп заковал лодыжки и запястья женщины и поместил в контейнер на территории своей фермы. Так Кала Браун провела в аду два месяца, пока однажды не услышала голоса. Вначале испугалась, что насильник привел кого-то еще, а когда поняла, что это спасатели, начала кричать и биться в стены.На следующий день после спасения Калы Браун следователи обнаружили тело Карвера в неглубокой могиле на местности, входящей в собственность Колхеппа. Затем выяснилось, что на совести похитителя еще 6 убийств.