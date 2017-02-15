Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:50 am | Чикаго 6:50 am | Сан-Франциско 4:50 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканка, которую неделями держали в контейнере закованной в цепи, дала первое интервью
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американка, которую неделями держали в контейнере закованной в цепи, дала первое интервью


Американка, которую неделями держали в контейнере закованной в цепи, дала первое интервью
Фото: AmericaRU.com
Жительница Южной Каролины Кала Браун (Kala Brown) провела два месяца внутри большого металлического контейнера, закованная в цепи. Она дала первое интервью телеведущему Филиппу МакГроу о тех испытаниях, которые ей довелось пережить.

Кала Браун рассказала, что ее похититель Тодд Колхепп насиловал ее ежедневно и пугал смертью, если она попытается сбежать, отбиваться или навредить ему. «Он сказал мне, что пока я служу его цели, я в безопасности», - вспоминает Кала Браун. Она подчеркнула, что похититель держал ее на цепи, «словно собаку», и насиловал каждый день, иногда по несколько раз.

Калу Браун спасли из заточения 3 ноября. Она была выжившей жертвой серийного убийцы, который до этого убил 7 человек в течение 13 лет. Похититель также застрелил ее бойфренда Чарльза Карвера трижды в грудь. Холхепп заковал лодыжки и запястья женщины и поместил в контейнер на территории своей фермы. Так Кала Браун провела в аду два месяца, пока однажды не услышала голоса. Вначале испугалась, что насильник привел кого-то еще, а когда поняла, что это спасатели, начала кричать и биться в стены.

На следующий день после спасения Калы Браун следователи обнаружили тело Карвера в неглубокой могиле на местности, входящей в собственность Колхеппа. Затем выяснилось, что на совести похитителя еще 6 убийств.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109755
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus