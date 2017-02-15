Задержан первый иммигрант, который находился под зашитой программы Барака Обамы «Dreamer»

15 февраля 2017 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники иммиграционной службы США задержали в штате Вашингтон 23-летнего мужчину-иммигранта, который получил разрешение оставаться в стране в рамках программы экс-президента США Барака Обамы (Barack Obama) «Dreamer».Даниэль Рамирес Медина (Daniel Ramirez Medina) имел также разрешение на работу в Америке, поскольку попал в страну ребенком и был включен в базу данных DACA. По программе 2012 года он был огражден от депортации. Он стал первым участников программы «Dreamer», арестованным из-за новой миграционной политики Дональда Трампа. Это означает то, чего опасались многие жители США, - остальные «мечтатели» могут быть выдворены из страны.Рамирес приехал в США из Мексики вместе с родителями, когда ему было 7 лет. Он был включен в DACA в 2014 году. Адвокаты Рамиреса подали иск в федеральный суд, поскольку по нынешнему законодательству мужчину незаконно удерживает миграционная служба и таможня США. Представители органов власти отмечают, что основанием для задержания стала его принадлежность к одной из банд и опасность для общественной безопасности.