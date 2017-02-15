В Киеве таксист выстелил в лицо пьяному клиенту

Фото: AmericaRU.com
«В приехавшее по вызову такси сели мужчина и женщина, которые начали выяснять отношения. Таксист категорически отказался их везти и попросил выйти из автомобиля. Возмущенные клиенты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали барабанить по автомобилю и с кулаками бросаться на таксиста. Водитель сделал замечание, а после, чтобы защитить себя, из устройства для отстрела резиновыми пулями выстрелил в воздух. Агрессивный пассажир бросился к нему, и в толчее раздался еще один выстрел. Пуля попала в лицо клиента», - рассказали в НП, отметив, что таксист сам вызвал «скорую» и полицию.
Пострадавшего отправили в больницу, где оказали ему необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.
Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента, решается вопрос о правовой квалификации этого события.
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