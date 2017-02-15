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В Украине появится свой «Оскар»


В Украине появится свой Оскар
Фото: AmericaRU.com
В апреле этого года в Украине состоится вручение первой Национальной Кинопремии. Об этом сообщила на пресс-служба Одесского международного кинофестиваля.

«Проведение церемонии награждения победителей первой Национальной Кинопремии состоится 20 апреля 2017 года. Это единственная в Украине премия в сфере кино, которая объективно отметит достижения украинских кинематографистов в 14 номинациях», - сообщили представители кинофестиваля, отметив, что символом новой премии станет игрушка – дзыга.

«Главным знаком отличия Национальной Кинопремии выбрана статуэтка "Золота Дзига" - символ стремительности, безостановочного развития и бесконечности», - рассказали в пресс-службе.
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