Активисты призвали СБУ запретить российской певице Орбакайте выступать в Украине

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Активисты отметили, что в марте этого года Орбакайте планирует провести концерты в 3 городах Украины: Одессе, Харькове и Киеве. «Просим Вас учесть тот факт, что данная певица выступала в оккупированном российскими войсками Крыму 13 июня 2014 года в ходе мероприятия "Дни Москвы" в Севастополе... Таким образом гражданка РФ Орбакайте К. выразила поддержку оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с Россией», - сообщили в организации, напомнив, что в Украине запрещена концертная деятельность артистов, поддержавших российскую оккупацию.
«Убедительно просим Вас заранее отменить концерты Кристины Орбакайте в Украине, руководствуясь нормами действующего законодательства, во избежание массовых акций протестов граждан в Одессе и других городах», - предупредили в «Совете общественной безопасности».
Читайте также: В Украину не пустили российского рэпера Guf.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В Киеве таксист выстелил в лицо пьяному клиенту →
- В Украине появится свой «Оскар» →
- Россияне солгали о британских археологах, приехавших в Крым на раскопки →
- ФСБ РФ провела тренинг для сепаратистских СМИ, - ИС →
- Трамп резко поменял свою позицию по Крыму →
- В украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109747
http://www.americaru.com/news/109747