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Главная страница → Раздел: УкраинаАктивисты призвали СБУ запретить российской певице Орбакайте выступать в Украине
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Активисты призвали СБУ запретить российской певице Орбакайте выступать в Украине


Активисты призвали СБУ запретить российской певице Орбакайте выступать в Украине
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Украинские активисты из «Совета общественной безопасности» призвали СБУ и Минкультуры запретить выступать в Украине российской певице Кристине Орбакайте, поддерживающей агрессивную политику Кремля. Об этом сообщается на сайте общественной организации.

Активисты отметили, что в марте этого года Орбакайте планирует провести концерты в 3 городах Украины: Одессе, Харькове и Киеве. «Просим Вас учесть тот факт, что данная певица выступала в оккупированном российскими войсками Крыму 13 июня 2014 года в ходе мероприятия "Дни Москвы" в Севастополе... Таким образом гражданка РФ Орбакайте К. выразила поддержку оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с Россией», - сообщили в организации, напомнив, что в Украине запрещена концертная деятельность артистов, поддержавших российскую оккупацию.

«Убедительно просим Вас заранее отменить концерты Кристины Орбакайте в Украине, руководствуясь нормами действующего законодательства, во избежание массовых акций протестов граждан в Одессе и других городах», - предупредили в «Совете общественной безопасности».

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