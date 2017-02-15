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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне солгали о британских археологах, приехавших в Крым на раскопки
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Россияне солгали о британских археологах, приехавших в Крым на раскопки


Россияне солгали о британских археологах, приехавших в Крым на раскопки
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
Бристольский университет опроверг заявление российских властей о том, что их учёные-археологи участвуют в раскопках на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщило издание «Крым.Реалии», ссылаясь на пресс-службу британского вуза.

«Они не профессоры Бристольского университета. Один из них – Нил Фолкнер, преподавал в нашем университете в течении нескольких лет. Но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем», - заявили британцы.

Отметим, что недавно российские оккупационные власти Крыма анонсировали приезд на полуостров британских ученых из Бристольского университета для проведения совместного исторического проекта по изучению Крымской войны 1853 – 1856 годов, включающего проведение раскопок. По этому поводу Киев направил ноты протеста России и Великобритании.
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