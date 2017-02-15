Россияне солгали о британских археологах, приехавших в Крым на раскопки

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/UkraineMFA
«Они не профессоры Бристольского университета. Один из них – Нил Фолкнер, преподавал в нашем университете в течении нескольких лет. Но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем», - заявили британцы.
Отметим, что недавно российские оккупационные власти Крыма анонсировали приезд на полуостров британских ученых из Бристольского университета для проведения совместного исторического проекта по изучению Крымской войны 1853 – 1856 годов, включающего проведение раскопок. По этому поводу Киев направил ноты протеста России и Великобритании.
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