К 2035 году сердечно-сосудистые заболевания будут обходиться здравоохранению в 1 триллион долларов в год

15 февраля 2017 года, 13:30

Фото: AmericaRU.com

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В Соединенных Штатах случаи сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются тревожными темпами. Как ожидается, к 2035 году затраты здравоохранения на болезни сердца возрастут вдвое и составят 1,1 триллион долларов.По данным Американской ассоциации сердца, в 2016 году затраты составили 555 миллиардов долларов. "Наши прогнозы указывают на то, что сердечно-сосудистые заболевания в будущем могут обанкротить экономику и систему здравоохранения нашей страны", - сказал президент ассоциации Стивен Хаузер (Steven Houser). К 2035 году 45 процентов от общей численности населения США - около 131 миллиона человек - будут страдать от, по меньшей мере, одной проблемы со здоровьем, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Сердечно-сосудистые заболевания распространяются гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, заявил Хаузер. В 2011 году исследователи прогнозировали, что к 2030 году около 40 процентов американцев будут страдать от болезней сердца. "Мы были неправы и достигли этой отметки уже в 2015 году, почти на 15 лет раньше, чем ожидали", - сказал Хаузер, отметив, что в 2015 году около 41,5 процента населения США имели проблемы со здоровьем сердца.