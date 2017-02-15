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Астрономы обнаружили 60 новых миров


Астрономы обнаружили 60 новых миров
Фото: AmericaRU.com
Международная группа астрономов обнаружила 60 новых планет, вращающихся вокруг звезд, близких к Солнечной системе Земли, включая скалистую "супер-Землю".

Эксперты также нашли доказательства существования еще 54 планет. В результате общее количество потенциально открытых новых миров достигает 114. В частности, одна планета, Gliese 411b, привлекла много внимания ученых Университета Хартфордшира, которые принимали участие в исследовании. Они утверждают, что горячая «супер-Земля» имеет скалистую поверхность и находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе, что делает ее третьей ближайшей к Солнцу планетарной системой.

Несмотря на то, что Gliese 411b позиционируется как «супер-Земля», на ее поверхности слишком жарко, чтобы там могла существовать жизнь. Gliese 411b расположена в 8 световых годах от Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Astrophysical Journal».
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