Ники Каро сядет в режиссерское кресло «Мулан»

Фото: AmericaRU.com
Кроме того, к работе над картиной присоединился Билл Конг, который стал исполнительным продюсером. Гонконгский магнат кино известен такими работами как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Герой». Сценарий, первоначально написанный Элизабет Мартин (Elizabeth Martin) и Лорен Хайнек (Lauren Hynek), будет переписан Риком Джаффо (Rick Jaffa) и Амандой Силвер (Amanda Silver). Выход фильма планируется на ноябрь 2018 года.
Студия Disney обещала, что главные роли исполнят китайцы. Ранее, когда стало известно, что одну из главных ролей сыграет европеец, разгорелся спор, и поклонники истории собрали на Твиттере более 19 тысяч подписей с требованием «сделать Мулан правильной».
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