Ники Каро сядет в режиссерское кресло «Мулан»

15 февраля 2017 года, 12:46

Фото: AmericaRU.com

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Ники Каро (Niki Caro) стала режиссером фильма «Мулан», который будет снят по мотивам мультфильма студии Disney. Каро, которая сняла фильмы «Оседлавший кита» и «МакФарланд», вдохновилась Хуа Мулань, героиней китайской поэмы, отправившейся на войну вместо своего престарелого отца.Кроме того, к работе над картиной присоединился Билл Конг, который стал исполнительным продюсером. Гонконгский магнат кино известен такими работами как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Герой». Сценарий, первоначально написанный Элизабет Мартин (Elizabeth Martin) и Лорен Хайнек (Lauren Hynek), будет переписан Риком Джаффо (Rick Jaffa) и Амандой Силвер (Amanda Silver). Выход фильма планируется на ноябрь 2018 года.Студия Disney обещала, что главные роли исполнят китайцы. Ранее, когда стало известно, что одну из главных ролей сыграет европеец, разгорелся спор, и поклонники истории собрали на Твиттере более 19 тысяч подписей с требованием «сделать Мулан правильной».