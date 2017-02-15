Физические упражнения во время беременности могут помочь женщинам, страдающим ожирением, избежать опасных осложнений

15 февраля 2017 года, 12:28

Фото: AmericaRU.com

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Физическая нагрузка очень полезна беременным женщинам, страдающим ожирением. Новое исследование показало, что с ее помощью женщины могут снизить риск развития диабета, опасно высокого кровяного давления и других осложнений."Исследование показало, что физическая активность до родов приводит к снижению затрат и лучшему исходу у женщин с ожирением", - сказала автор исследования Лия Савицки (Leah Savitsky) из Орегонского университета здоровья и науки в Портленде. Результаты эксперимента были представлены на 37-м ежегодном собрании Общества перинатологии в Сан-Диего, Калифорния.Ученые проанализировали данные ранее опубликованных исследований о влиянии физических упражнений на беременных женщин с индексом массы тела не менее 30. Нормальный диапазон ИМТ - соотношение веса к росту – от 18,5 до 24,9. ИМТ более 30 указывает на ожирение. Исследователи обнаружили, что женщины, которые во время беременности не занимаются физической активностью, имеют в 3 раза больший риск развития высокого кровяного давления, в 1,5 раза больше шансов страдать от избыточного веса и в 2,5 раза больше шансов родить большого младенца.