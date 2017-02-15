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В меню Starbucks появился новый десерт


В меню Starbucks появился новый десерт
Фото: AmericaRU.com
Starbucks продолжает зарабатывать на любви американцев к сладкому. Сеть кофеен начала продажу аффогато - десерта на основе кофе.

Аффогато обычно готовят из ванильного мороженого, которое заливается порцией горячего эспрессо. Существуют разновидности десерта с добавлением амаретто или другого ликера. Сеть кофеен возлагает большие надежды на новое лакомство, которое любят даже зимой. Аффогато появится в 100 кофейнях Лос-Анджелеса, Бостона и Вашингтона, округ Колумбия.

Цена на десерт будет варьироваться от 6 до 8,50 долларов, в зависимости о того, что посетители пожелают в него добавить, например, шоколад. В округе Орендж аффогато будет продаваться по более низкой цене – самая дорогая порция за 6,40 долларов.
Starbucks не впервые обновляет свое меню. В кофейнях уже подают в обед вино и пиво. Кроме того, посетители могут заказать дополнительные напитки, такие как «Кровавая Мэри», что очень нравится поколению двухтысячных.
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