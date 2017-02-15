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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили более 200 генетических маркеров, связанных с облысением
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Ученые обнаружили более 200 генетических маркеров, связанных с облысением


Ученые обнаружили более 200 генетических маркеров, связанных с облысением
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное британскими учеными, показало, что более 200 новых генетических маркеров могут быть причастны к облысению у мужчин.

Полученные результаты значительно увеличивают число известных генетических маркеров, связанных с этим состоянием. Предыдущее исследование определило только восемь таких маркеров. Исследователи также смогли предсказать шансы мужчин облысеть, хотя отметили, что это применимо к большей популяции людей, нежели в конкретном случае.

"Мы все еще далеки от точного прогнозирования потери волос у мужчин. Тем не менее, мы стали на шаг ближе к более глубокому пониманию генетических причин выпадения волос", - заявил соавтор исследования Риккардо Мариони (Riccardo Marioni) из Центра геномной и экспериментальной медицины при Университете Эдинбурга. В ходе исследования ученые проанализировали информацию более 52 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Из всех участников около 32 процентов заявили, что у них волосы не выпадают, около 23 процентов отметили незначительное выпадение, 27 процентов – умеренное и 18 процентов – сильное.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS Genetics».
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