В Миссисипи уволили полицейского, который избил подозреваемого

15 февраля 2017 года, 11:35

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов сообщили о зверском нападении полицейского штата Миссисипи на темнокожего подозреваемого. Новость вызвала возмущение общественности.На этой неделе появилось видео инцидента, на котором сотрудник полиции Джастин Робертс (Justin Roberts) избил Ладариуса Брауна (Ladarius Brown). На записи можно увидеть, что вокруг Робертса и Брауна собралась толпа, умолявшая стража порядка остановиться.Робертс не обратил внимания на толпу и продолжил бить темнокожего мужчину, который был закован в наручники. Женщине-полицейскому удалось разнять мужчин и отвести коллегу к полицейской машине. Инцидент произошел 11 февраля 2017 года. Копия видео была отправлена в Департамент полиции Джексона, а его начальник инициировал внутреннее расследование по факту возможного нарушения политики или процедур. Было также принято решение уволить Робертса.