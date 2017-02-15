В Миссисипи уволили полицейского, который избил подозреваемого

Фото: AmericaRU.com
На этой неделе появилось видео инцидента, на котором сотрудник полиции Джастин Робертс (Justin Roberts) избил Ладариуса Брауна (Ladarius Brown). На записи можно увидеть, что вокруг Робертса и Брауна собралась толпа, умолявшая стража порядка остановиться.
Робертс не обратил внимания на толпу и продолжил бить темнокожего мужчину, который был закован в наручники. Женщине-полицейскому удалось разнять мужчин и отвести коллегу к полицейской машине. Инцидент произошел 11 февраля 2017 года. Копия видео была отправлена в Департамент полиции Джексона, а его начальник инициировал внутреннее расследование по факту возможного нарушения политики или процедур. Было также принято решение уволить Робертса.
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