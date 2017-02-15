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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесХаррисон Форд едва не столкнулся с пассажирским самолетом
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Харрисон Форд едва не столкнулся с пассажирским самолетом


Харрисон Форд едва не столкнулся с пассажирским самолетом
Фото: AmericaRU.com
При посадке своего частного самолета Харрисон Форд (Harrison Ford), едва не попал в авиакатастрофу с участием пассажирского лайнера, передает NBC News.

По сообщениям, актер пролетел в опасной близости к пассажирскому самолету после того, как по ошибке начал приземление не на ту взлетно-посадочную полосу, которую указал диспетчер. 74-летний Форд находился в одномоторном самолете, прилетевшем в аэропорту Джона Уэйна в округе Орандж, штат Калифорния, когда чуть не столкнулся с вылетающим самолетом American Airlines, на борту которого находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что инструкции, которые диспетчер дал Форду, были правильными. В настоящее время агентство проводит расследование в связи с инцидентом. В случае, если Форда признают виновным, он может лишиться лицензии пилота, но дело может закончиться и простым предупреждением. Ранее актер попадал в несколько несчастных случаев: в 2015 году он врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе, а в 1999 году жестко приземлился во время тренировочного полета на вертолете с инструктором.
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