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В Техасе нейрохирург признан виновным в избиении пациентов


В Техасе нейрохирург признан виновным в избиении пациентов
Фото: AmericaRU.com
В штате Техас нейрохирурга признали виновным в избиении пациентов, которые обратились к нему для того, чтобы избавиться от травм головного или спинного мозга. Ему грозит пожизненное заключение.

Как передает Dallas Morning News, присяжные округа Даллас совещались около четырех часов, прежде чем признали 44-летнего хирурга Кристофера Дантча (Christopher Duntsch) виновным в избиении пожилого человека. Преступление первой степени тяжести карается лишением свободы на срок от 5 до 99 лет или пожизненным заключением. Ему также могут присудить испытательный срок.

Прокуратура обвинила Дантча в избиении четырех пациентов, из которых, по меньшей мере, двое скончались. Инциденты произошли в период с июля 2012 года по июнь 2013 года. Адвокаты подсудимого утверждают, что в смертях пациентов виноваты плохие плохой хирургические навыки и неподобающее обустройство операционной.
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