В Техасе нейрохирург признан виновным в избиении пациентов

15 февраля 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

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В штате Техас нейрохирурга признали виновным в избиении пациентов, которые обратились к нему для того, чтобы избавиться от травм головного или спинного мозга. Ему грозит пожизненное заключение.Как передает Dallas Morning News, присяжные округа Даллас совещались около четырех часов, прежде чем признали 44-летнего хирурга Кристофера Дантча (Christopher Duntsch) виновным в избиении пожилого человека. Преступление первой степени тяжести карается лишением свободы на срок от 5 до 99 лет или пожизненным заключением. Ему также могут присудить испытательный срок.Прокуратура обвинила Дантча в избиении четырех пациентов, из которых, по меньшей мере, двое скончались. Инциденты произошли в период с июля 2012 года по июнь 2013 года. Адвокаты подсудимого утверждают, что в смертях пациентов виноваты плохие плохой хирургические навыки и неподобающее обустройство операционной.