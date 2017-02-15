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Главная страница → Раздел: В миреНа Камчатке ребёнка чуть не унесло на льдине в открытый океан
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На Камчатке ребёнка чуть не унесло на льдине в открытый океан


На Камчатке ребёнка чуть не унесло на льдине в открытый океан
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Вилючинск спасатели сняли со льдины четвероклассника, которого уносило в открытый океан. Об этом сообщило управление МЧС РФ по Камчатскому краю.

Происшествие случилось во вторник, 14 февраля, в бухте Крашенинникова. «Как выяснилось, мальчишки гуляли по берегу бухты. Один из ребят - четвероклассник Дмитрий - решил прыгнуть на льдину», - рассказали в ведомстве, отметив, что его быстро понесло от берега в сторону открытого океана.

Спасатели прибыли на место, когда льдину с мальчиком отнесло от берега приблизительно на 150 метров. Они быстро добрались до школьника с помощью надувной лодки на вёслах. Уже на берегу его передали врачам скорой помощи. К счастью, в результате инцидента ребёнок не пострадал.

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