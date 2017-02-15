ФСБ РФ провела тренинг для сепаратистских СМИ, - ИС

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«С целью повышения эффективности дезинформационно-пропагандистской деятельности подконтрольных террористам "СМИ", ФСБ РФ организовывает тренинги с "журналистами" из "ЛДНР"», - рассказал депутат, отметив, что 3-дневный тренинг прошел в российском городе Ростове-на-Дону.
«Участие в семинаре принимали представители подконтрольных террористам СМИ - "Голос Республики", "Кочегарка", "Первый республиканский телеканал ДНР", "Ваш Иловайск" и др., а также 5 работников "министерства информации ДНР". Семинар проводили представители российских пропагандистских СМИ – Life (бывший LifeNews), Россия 24, Первый канал (ОРТ), "Комсомольская правда - Москва". Официальная тема семинара – "Повышение качества медиаконтента". Семинар проходил при кураторстве ФСБ РФ, с целью доведения до представителей "ДНР" основных методов ведения информационной войны и активизации дезинформации», - поделился информацией Тымчук.
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