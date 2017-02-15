В Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить (эту инициативу), нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», - заявил Песков.
Он подчеркнул, что Путин «вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес», если это не личные оскорбления. «Безусловно, ни президент, ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления», - сказал Песков.
Он отметил, что соответствующий закон поможет защитить президента от «оголтелой и весьма истеричной антипутинской кампании» на Западе.
Читайте также: В Кремле потребовали извинений от журналиста Fox News, назвавшего Путина убийцей.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Российские бомбардировщики снова совершили опасные маневры около эсминца США →
- В Малайзии убили сводного брата Ким Чены Ына →
- В Новой Зеландии 400 китов выбросилось на берег →
- В России ещё один школьник попал под уголовное дело за посты в соцсети →
- Россияне отправят в космос последнюю ракету «Союз-У» →
- На Тайване за 5 дней насмерть замерло 150 человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109721
http://www.americaru.com/news/109721