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Главная страница → Раздел: В миреВ Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ
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В Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ


В Кремле одобрили создание закона по защите Путина от нападок СМИ
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
После того, как журналист Fox News Билл О`Райли публично назвал Владимира Путина убийцей, в Кремле задумались о принятии закона, который защитит честь и достоинство президента. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить (эту инициативу), нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Путин «вполне конструктивно относится к критическим материалам в свой адрес», если это не личные оскорбления. «Безусловно, ни президент, ни его администрация категорически не приемлют каких-либо материалов, которые содержат буквально личное оскорбления», - сказал Песков.

Он отметил, что соответствующий закон поможет защитить президента от «оголтелой и весьма истеричной антипутинской кампании» на Западе.

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