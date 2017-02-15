Российские бомбардировщики снова совершили опасные маневры около эсминца США

Фото: AmericaRU.com / mil.ru
С её слов, все три инцидента произошли в минувшую пятницу, 10 февраля. В первом случае к эсминцу на опасное расстояние приблизились два бомбардировщика Су-24, во втором – один Су-24, в третьем – противолодочный самолёт Ил-38. Примечательно, что у всех самолётов были отключены транспондеры.
«Такие инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к происшествиям или просчетам», - заявила Балданса, назвав действия россиян «небезопасными и непрофессиональными».
Комментируя данную информацию, Минобороны России обвинило американцев во лжи. «Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter („Портер“) не было. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности», - заявил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
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