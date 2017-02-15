Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:50 am | Чикаго 12:50 am | Сан-Франциско 10:50 pm
Главная страница → Раздел: УкраинаТрамп резко поменял свою позицию по Крыму
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп резко поменял свою позицию по Крыму


Трамп резко поменял свою позицию по Крыму
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп, обещавший рассмотреть вопрос о признании вхождения Крыма в состав РФ, резко поменял свое мнение. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передаёт агентство ТАСС.

«Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма», - заявил Спайсер, подчеркнув, что, Трамп «занимает невероятно жесткую позицию по России».

«В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГ и терроризм», - добавил пресс-секретарь Белого дома.

Отметим, что в ходе предвыборной гонки Трамп не был столь категоричен по поводу аннексии Крыма. Он призывал принять во внимание мнение крымчан в данном вопросе, а также обещал рассмотреть вопрос о признании вхождения полуострова в состав РФ.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109717
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus