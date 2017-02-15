Трамп резко поменял свою позицию по Крыму

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«Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия на Украине и возвращения Крыма», - заявил Спайсер, подчеркнув, что, Трамп «занимает невероятно жесткую позицию по России».
«В то же время он (Трамп) полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГ и терроризм», - добавил пресс-секретарь Белого дома.
Отметим, что в ходе предвыборной гонки Трамп не был столь категоричен по поводу аннексии Крыма. Он призывал принять во внимание мнение крымчан в данном вопросе, а также обещал рассмотреть вопрос о признании вхождения полуострова в состав РФ.
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