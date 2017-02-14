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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеХотите похудеть еще больше? Ешьте до 2 часов дня
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Хотите похудеть еще больше? Ешьте до 2 часов дня


Хотите похудеть еще больше? Ешьте до 2 часов дня
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что есть еще один эффективный способ сбросить лишние килограммы. Однако желающие должны быть готовы к тому, что стоит ограничить время, в которое можно есть до 6 часов.

Исследователи Университета Аламабы обнаружили, что участники, которые ели в промежуток между 8 утра и 2 часами дня, теряли на 6 процентов больше веса, чем те, кто ел с 8 утра до 8 вечера. Ученые разделили испытуемых на две группы, и участники ели одну и ту же еду. Они отмечают, что после 12 часов дня способность сжигать жир снижается.

Первые 12 часов голодания организм сжигает гликоген, а через 12 часов он начинает сжигать жировые запасы. Тем не менее, исследователи не считают разницу в 6 процентов статистически значимой. Ученые предупреждают, что дети и беременные женщины должны избегать подобного рациона. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом.
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