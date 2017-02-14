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В Малайзии убили сводного брата Ким Чены Ына


В Малайзии убили сводного брата Ким Чены Ына
Фото: AmericaRU.com
Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына (Kim Jong Un) был убит в Малайзии, сообщают средства массовой информации Южной Кореи.

Ким Чен Нам (Kim Jong Nam), старший сводный брат руководителя Северной Кореи, как известно, много времени проводил за пределами страны и публично выступал против изоляции государства и диктатуры, установленной его семьей. Наму было чуть более 40 лет.

Сотрудники правоохранительных органов Малайзии сообщили, что неизвестный северокорейский мужчина умер по пути в больницу. Его личность была установлена не сразу. СМИ Южной Кореи передают, что Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура. По мнению стражей порядка, в этом замешаны две женщины, которые в настоящее время находятся на свободе. Министерство иностранных дел Южной Кореи не подтвердило данную информацию.
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