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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Колумбии в цветах ко Дню святого Валентина ищут кокаин
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В Колумбии в цветах ко Дню святого Валентина ищут кокаин


В Колумбии в цветах ко Дню святого Валентина ищут кокаин
Фото: AmericaRU.com
Кокаин - вероятно, самое последнее, о чем подумают большинство людей при покупке роз. Но каждый год полиция и фермеры Колумбии работают круглосуточно, чтобы убедиться, что романтика Дня влюбленных не омрачит американцам праздник наркотиками.

С конца января более 135 килограмм цветов покинули Колумбию, предоставляя возможность изобретательным наркоторговцам подбросить товар в цветы, экспортируемые в США. "Без сомнения это может случиться", - сказал Аугусто Солано (Augusto Solano), президент Ассоциации экспортеров колумбийских цветов. Сначала цветы проверяют фермеры, затем каждую партию груза в аэропорту проверяют сотрудники правоохранительных органов с собаками и сканерами. В прошлом году наркоторговцы смогли спрятать в цветочных ящиках почти 90 килограммов кокаина.
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