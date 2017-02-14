В Колумбии в цветах ко Дню святого Валентина ищут кокаин

Фото: AmericaRU.com
С конца января более 135 килограмм цветов покинули Колумбию, предоставляя возможность изобретательным наркоторговцам подбросить товар в цветы, экспортируемые в США. "Без сомнения это может случиться", - сказал Аугусто Солано (Augusto Solano), президент Ассоциации экспортеров колумбийских цветов. Сначала цветы проверяют фермеры, затем каждую партию груза в аэропорту проверяют сотрудники правоохранительных органов с собаками и сканерами. В прошлом году наркоторговцы смогли спрятать в цветочных ящиках почти 90 килограммов кокаина.
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