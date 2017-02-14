К Канье Уэсту возвращается память

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По словам давнего друга исполнителя Малика Юсефа (Malik Yusef), который присутствовал на церемонии вручения премии Грэмми, недавно он шесть часов проговорил с Уэстом о его состоянии. "Его память возвращается, и это хорошо. Он выздоравливает. С ума сойти! Это так страшно, что Канье забыл часть своего прошлого во время кризиса", - сказал он.
К счастью, времяпровождение с женой Ким Кардашян (Kim Kardashian) и двоими детьми помогают Уэсту восстанавливать память. "Он проводит время со своей семьей. Сейнт уже большой, и Канье играет с ним. Это его воодушевляет. Это здорово, что он оправился от пугающего периода в жизни. Канье такой трудоголик, что ему необходимо немного отдохнуть", - сказал Юсеф.
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