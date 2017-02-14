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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесК Канье Уэсту возвращается память
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К Канье Уэсту возвращается память


К Канье Уэсту возвращается память
Фото: AmericaRU.com
В декабре прошлого года Канье Уэста (Kanye West) госпитализировали с нервным истощением. Также певец до сих пор страдает от потери памяти.

По словам давнего друга исполнителя Малика Юсефа (Malik Yusef), который присутствовал на церемонии вручения премии Грэмми, недавно он шесть часов проговорил с Уэстом о его состоянии. "Его память возвращается, и это хорошо. Он выздоравливает. С ума сойти! Это так страшно, что Канье забыл часть своего прошлого во время кризиса", - сказал он.

К счастью, времяпровождение с женой Ким Кардашян (Kim Kardashian) и двоими детьми помогают Уэсту восстанавливать память. "Он проводит время со своей семьей. Сейнт уже большой, и Канье играет с ним. Это его воодушевляет. Это здорово, что он оправился от пугающего периода в жизни. Канье такой трудоголик, что ему необходимо немного отдохнуть", - сказал Юсеф.
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