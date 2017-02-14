День святого Валентина в цифрах: какие самые популярные подарки?

Фото: AmericaRU.com
В среднем американцы тратят в День влюбленных около 60 долларов. Примерно 38 процентов говорят, что не считают нужным в этот день дарить подарки своей половинке. Зачастую влюбленные отмечают праздник дома (45 процентов). Но 30 процентов планируют прогуляться и поужинать в уютном местечке. Чуть более 10 процентов планируют провести ночь, гуляя по городу, в то время как 7 процентов собираются в боулинг. Около 6 процентов пойдут в кино.
Самым популярным подарком являются розы – их дарят 48 процентов. Около 14 процентов выбирают тюльпаны, по 8 процентов – подсолнухи, маргаритки, лилии и 7 процентов – орхидеи. А как насчет конфет? Их дарят 28 процентов. Среди популярных подарков также нижнее белье и духи.
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