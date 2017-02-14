Google представил ко Дню святого Валентина игру, обращающую внимание на вымирающий вид млекопитающего

Фото: AmericaRU.com
В новом дудле также есть скрытый смысл: поисковый гигант обращает внимание на проблему вымирания вида млекопитающих. Панголин, или ящер, имеет странный вид – животное похоже на сосновую шишку. Китайцы ценят его за целебные свойства: они предполагают, что чешуя животного помогает при лечении астмы, рака и проблем репродуктивного здоровья. Из-за этого за панголинами начали охотиться, а их чешую часто продают на черных рынках Азии. В период с 2011 по 2013 год были убиты более 200 тысяч ящеров.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Илон Маск считает, что через 10 лет самоуправляемые автомобили будут обыденным делом →
- Ученые обнаружили в Марианской впадине отложения опасных химикатов →
- Ученые изобрели тонкий материал, который способен работать как кондиционер →
- Варианты посадки нового ровера NASA на Марсе сократились до трех →
- Собака может осудить своего хозяина за грубость →
- Ученые нашли звезду, которая содержит ингредиенты для формирования жизни →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109705
http://www.americaru.com/news/109705