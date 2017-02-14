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Главная страница → Раздел: ПрогрессGoogle представил ко Дню святого Валентина игру, обращающую внимание на вымирающий вид млекопитающего
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Google представил ко Дню святого Валентина игру, обращающую внимание на вымирающий вид млекопитающего


Google представил ко Дню святого Валентина игру, обращающую внимание на вымирающий вид млекопитающего
Фото: AmericaRU.com
Компания Google представила ко Дню святого Валентина новый дудл, который сделан в виде игры. Пользователь должен помочь панголину поздравить свою возлюбленную с праздником. В игру можно будет играть до 18 февраля – Всемирного дня панголинов.

В новом дудле также есть скрытый смысл: поисковый гигант обращает внимание на проблему вымирания вида млекопитающих. Панголин, или ящер, имеет странный вид – животное похоже на сосновую шишку. Китайцы ценят его за целебные свойства: они предполагают, что чешуя животного помогает при лечении астмы, рака и проблем репродуктивного здоровья. Из-за этого за панголинами начали охотиться, а их чешую часто продают на черных рынках Азии. В период с 2011 по 2013 год были убиты более 200 тысяч ящеров.
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